लखनऊ: देश में लॉकडाउन के कारण कई लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने विधानसभा की विशेष सत्र बुलाने की मांग की है. अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में फैली महामारी के कारण लोगों राज्य में उत्पन्न होने वाली वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का वेशष सत्र बुलाया जाना चाहिए.

वहीं लॉकडाउन में फंसे लोगों पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तालाबंदी के कारण दूसरे राज्यों में यूपी का कोई भी मजदूर अपने राशन कार्ड नंबर का इस्तेमाल कर सकता है. साथ ही इसका लाभ भी उठा सकता है. वहीं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे भोजन के पैकेट ले सकते हैं.

Any worker or labourer of UP who is stranded in another state due to lockdown, can use his/her ration card number&avail its benefits there. Those who do not have a ration card, then under State Disaster Response Fund (SDRF), food packets are being provided: CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/BPkujua70Y

— ANI UP (@ANINewsUP) May 1, 2020