UP में शनिवार को 'No Non-Veg Day', बंद रहेंगी सभी मीट की दुकानें- जानें योगी सरकार ने क्यों लिया यह फैसला

UP News In Hindi: उत्तर प्रदेश में शनिवार को ‘No Non-Veg Day’ का ऐलान किया गया है. ‘नो नॉन-वेज डे’ का मतलब यूपी में 25 नवंबर को मीट की सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी. उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने इस बाबत आदेश जारी किया है. योगी सरकार ने साधु टीएल वासवानी की जयंती (Sadhu TL Vaswani Birth Anniversary) के उपलक्ष्य में 25 नवंबर को ‘नो नॉन-वेज डे’ घोषित किया है. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस दिन राज्य भर में सभी मांस की दुकानें और बूचड़खाने बंद रहेंगे.

Uttar Pradesh | 25th November 2023 declared as ‘No non-veg day’ on the occasion of the birth anniversary of Sadhu TL Vaswani. All slaughterhouses and meat shops to remain closed on the day. pic.twitter.com/wZHPUHVGuJ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 24, 2023