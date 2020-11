Uttar Pradesh Chhath Puja: कोरोना काल में छठ पूजा को लेकर लोगों के बीच एहतियात बरतने को लेकर उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में छठ पूजा (Chhath Puja 2020) पारंपरिक तरीके से ही मनाने और साथ ही कोरोना (COVID-19) को लेकर सावधानी बरतने के दिशा निर्देश जारी किए हैं. सीएम ने बैठक में छठ पर्व के आयोजन के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि वर्तमान कोविड काल में पर्वों व त्योहारों के दौरान व्यापक सावधानी बरतना आवश्यक है. Also Read - Chhath Puja 2020: छठ का पहला दिवस नहाय - खाए, यहां जानें क्या करें और क्या नहीं

योगी ने कहा कि छठ पर्व सामूहिक रूप से संपन्न किया जाता है. इसके दृष्टिगत जनपद स्तर पर समीक्षा करते हुए संक्रमण के नियंत्रण के प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएं तथा छठ पूजा के पश्चात पूजा स्थल की स्वच्छता बनाए रखने पर भी पूरा ध्यान दिया जाए. सीएम ने छठ पर्व के दृष्टिगत घाटों की साफ-सफाई सहित सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. Also Read - Chhath Puja 2020: शुरू हुआ छठ पूजा का महापर्व, जानें इस त्योहार से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

Uttar Pradesh govt issues advisory for the festival of #ChhathPuja in the wake of #COVID19 Also Read - Chhath Puja First Day: नहाय-खाय के साथ सूर्य उपासना का महापर्व छठ कल से आरंभ, जानें महत्व

Devotees be urged to perform rituals at their homes or near their homes, as much as possible. Arrangements be made by local admn at the traditional spots near rivers/ponds for the puja. pic.twitter.com/ig5n4cTeVL

