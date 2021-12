लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के छोटे और मझोले किसानों को नए साल के अवसर पर खास तोहफा देने जा रही है. राज्य सरकार द्वारा राज्य में अगले 10 दिनों में लघु सिंचाई विभाग की दर्जनों नई योजनाओं को शुरू करने की राज्य सरकार तैयारी कर रही है. कुल 122 करोड़ रुपये की लागत से राज्य सरकार चेकडैम, तालाब बनाकर इसे लाखों किसानों को समर्पित कर देगी. वहीं 100 करोड़ रुपये की लागत से कुल 227 नई परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी और इसका शिलान्यास अगले कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं.Also Read - CM Yogi Exclusive Interview with Sudhir Chaudhary: योगी आदित्यनाथ ने दिया अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड

वर्तमान में लघु सिंचाई विभाग की 122 करोड़ रुपये की लागत से 354 योजनाओं को पूरा किया जा चुका है. वहीं इसका फायदा बुंदेलखंड के 391 गावों को मिलेगा. बुंदेलखंड में 33 करोड़ रुपये की लागत से चेकडैम तैयार किया गया है. वहीं तालाब का निर्माण और जीर्णोद्वार सहित कुल 126 योजनाओं को 50 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है. लगभग 100 करोड़ रुपये की लागथ से 227 नई लघु सिंचाई योजनाओं की अब सरकार शुरुआत करने जा र ही है. इन योजनाओं का लाभ कुल 257 गांवों को मिलेगा.

इन परियोजनाओं में जिला योजना के तहत पूरे राज्य में करीब 53 करोड़ रुपये की लागत से 139 चेकडैम और लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से कुल 8 तालाबों का निर्माण व उनका जीर्णोद्धार कराया जाएगा. इन परियोजनाओं से उन गावों को लाभ मिलेगा जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं. इन परियोजनाओं के शुरू होने वर्षा के जल का संचन किया जा सकेगा. वहीं भूगर्मभीय जल का कम इस्तेमाल करना होगा. राज्य सरकार द्वारा कई अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं.