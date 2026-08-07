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'जो कुर्सी कल जानी है, आज चली जाए...' ऐसा क्यों बोल गए CM योगी, जानिए क्या है पूरा मामला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा वाले पुराने टोटके पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का काम कुर्सी से बड़ा होता है.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: August 7, 2026, 10:34 PM IST
Yogi Adityanath
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Image: X/CM Yogi)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में नोएडा से जुड़े पुराने राजनीतिक टोटके का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब मुख्यमंत्री नोएडा जाने से बचते थे. माना जाता था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है, उसकी कुर्सी चली जाती है. योगी ने कहा कि जब वह साल 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने नोएडा जाने का कार्यक्रम बनाया, तब उन्हें भी लोगों ने इस बात की याद दिलाई. लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर जनता के काम के लिए जाना है तो किसी टोटके से डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, “जो कुर्सी कल जानी है, आज चली जाए, लेकिन जनता की सुनवाई जरूर होगी.”

2017 में भी दी गई थी यही सलाह

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जब उन्होंने नोएडा जाने का फैसला किया था, तब कई लोगों ने उन्हें वहां न जाने की सलाह दी. उनका कहना था कि नोएडा जाने वाले मुख्यमंत्री की सरकार दोबारा नहीं बनती. योगी ने कहा कि उन्होंने इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया. उन्होंने कहा कि अगर जनता के बीच जाना और उनकी समस्याएं सुनना है, तो ऐसे टोटकों का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि 2017 से पहले भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन वे नोएडा क्यों नहीं जाते थे. उनका कहना था कि पहले के नेता कुर्सी बचाने में ज्यादा लगे रहते थे, जबकि उनकी सरकार जनता की सेवा को सबसे ऊपर रखती है.

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अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं की दिनचर्या ही अलग है. योगी ने कहा कि वे देर से उठते हैं, फिर कुछ लोगों से सलाह लेते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और उसके बाद जिम चले जाते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग प्रदेश की जिम्मेदारी कैसे संभाल सकते हैं. योगी ने दावा किया कि जो लोग खुद अपने काम को सही तरीके से नहीं संभाल पाते, वे राज्य का विकास भी नहीं कर सकते. उन्होंने अपने बयान के जरिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है.

दंगों और कानून व्यवस्था का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में दंगे आम बात थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. योगी ने संभल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने सख्त कार्रवाई की. उन्होंने कहा कि अब कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बिना किसी ढील के कदम उठाए जाते हैं. उनके मुताबिक, सरकार की प्राथमिकता प्रदेश में शांति बनाए रखना और लोगों को सुरक्षित माहौल देना है. उन्होंने कहा कि अपराध और दंगे फैलाने वालों के लिए अब उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है.

पहले भी कई बार उठा चुके हैं नोएडा वाला मुद्दा

यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा वाले टोटके का जिक्र किया हो. इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में वह इस विषय पर बोल चुके हैं. मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई ऐसे जिलों का दौरा किया, जहां पहले मुख्यमंत्री जाने से बचते थे. योगी का कहना है कि जनता के काम के लिए किसी भी जगह जाना जरूरी है और अंधविश्वास या राजनीतिक धारणाओं के आधार पर फैसले नहीं लिए जा सकते. उन्होंने कहा कि सरकार का काम लोगों तक पहुंचना, उनकी समस्याएं सुनना और उनका समाधान करना है. इसी सोच के साथ उनकी सरकार लगातार प्रदेश के हर इलाके में विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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