UP Coronavirus News: कोरोना (Covid-19) के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार ने गुजरात (Gujarat) से रेमडेसिविर (Remdesivir Injection) की 25, 000 डोज मंगवाने का निर्देश दिया है. इस काम को पूरा करने के लिए अधिकारियों को आज ही गुजरात भेज दिया जाएगा.

Seeing the shortage of Remdesivir in UP, Chief Minister Yogi Adityanath (in file pic) has directed the state health dept to acquire 25,000 injections of Remdesivir from Gujarat's Ahmedabad on urgent basis: Chief Minister's Office (CMO) pic.twitter.com/d049OheO9P

