योगी का सख्त फैसला- बिना हेलमेट बाइक-स्कूटी पर पीछे बैठे तो लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड! दो हेलमेट लेना अनिवार्य, डीलर नहीं देगा गाड़ी

यह नियम दिल्ली-एनसीआर जैसे क्षेत्रों में पहले से लागू हैं, और अब पूरे यूपी में इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है. नागरिकों से अपील है कि सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर पहनें, क्योंकि यह जीवन रक्षक साबित होता है.

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दोपहिया वाहनों बाइक और स्कूटी पर सख्त नियम लागू किए हैं. विशेष रूप से पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अब पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है. यह कदम सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार दोपहिया वाहनों से जुड़े अधिकांश हादसों में हेलमेट न पहनना प्रमुख कारण होता है.परिवहन आयुक्त किंजल सिंह (या संबंधित अधिकारी) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए ISI मार्क (BIS प्रमाणित) हेलमेट पहनना अनिवार्य है. इस नियम का उल्लंघन करने पर धारा 194-डी के तहत कार्रवाई होती है.

मुख्य नियम और सजा

जुर्माना- बिना हेलमेट (चालक या पिलियन राइडर) पकड़े जाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. यह जुर्माना दोनों पर लागू हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वाहन चालक की जिम्मेदारी मानी जाती है.

लाइसेंस पर कार्रवाई

गंभीर या दोहराव वाले मामलों में वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक निलंबित (सस्पेंड) किया जा सकता है.

नई बाइक/स्कूटी खरीद पर नियम

कई रिपोर्ट्स के अनुसार, अब उत्तर प्रदेश में वाहन डीलरों को निर्देश दिया गया है कि नई दोपहिया वाहन बेचते समय ग्राहक को दो ISI मार्क वाले हेलमेट अनिवार्य रूप से देने होंगे. एक ड्राइवर के लिए और दूसरा पीछे बैठने वाले के लिए. बिना दो हेलमेट दिए वाहन नहीं बेचा जा सकेगा. इससे ग्राहक को अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ता है, लेकिन यह सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है. (यह नियम केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों और राज्य स्तर पर लागू हो रहा है, विशेषकर 2026 से प्रभावी.)

अन्य संबंधित पहल

योगी सरकार ने पहले भी ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ अभियान चलाया है, जिसमें पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन देने से मना किया जाता है. यह अभियान लखनऊ, नोएडा और अन्य जिलों में सख्ती से लागू हुआ और अब पूरे राज्य में विस्तारित हो रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सड़क सुरक्षा पर बैठकें कीं और निर्देश दिए कि हादसों में सालाना 25,000-26,000 मौतों को रोकने के लिए ऐसे कड़े कदम जरूरी हैं.

ट्रैफिक पुलिस को सख्त निगरानी के आदेश दिए गए हैं. चेकिंग बढ़ाई गई है, और उल्लंघन पर तत्काल चालान काटा जा रहा है. सरकार का मानना है कि हेलमेट पहनने से सिर की चोटों से होने वाली मौतें 40-50% तक कम हो सकती हैं.

