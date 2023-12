PM के दौरे से पहले अयोध्या पहुंच योगी ने लिया तैयारियों का जायजा, रामलला के दर्शन किये, सेल्फी भी ली | देखें VIDEO

Ayodhya Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के दौरे से पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) अयोध्या पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने रामलला के दर्शन किये और उस ग्राउंड पर सेल्फी भी ली, जहां शनिवार (30 दिसंबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi Ayodhya Rally) की रैली है. प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 11.15 बजे पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन (Ayodhya Dham Railway Station) का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद वह नई अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. वह कई अन्य रेल परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इसके बाद दोपहर करीब सवा 12 बजे प्रधानमंत्री नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे.’ अयोध्या में बने इस एयरपोर्ट को ‘महर्षि वाल्मिकी’ का नाम दिया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी राम नगरी अयोध्या का दौरा करेंगे तब देश की विभिन्न संस्कृतियों संग उनका अभूतपूर्व स्वागत होगा. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाले से एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. साल 2024 में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री के इस दौरे को भव्यतम स्वरूप देने के लिए जोरदार तैयारी की गई है. प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल होंगे. बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर संस्कृति विभाग भी इस तैयारी में जुटा है. प्रधानमंत्री के आगमन पर शंख और डमरू वादन भी होगा.

#WATCH | UP CM Yogi Adityanath offers prayers at Ram Lalla temple in Ayodhya pic.twitter.com/fxp3XL4Orf

एयरपोर्ट से धर्मपथ, राम पथ होते हुए रेलवे स्टेशन तक कुल 40 मंचों पर लगभग 1400 से अधिक लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे. साथ ही हवाईअड्डे के सभा स्थल पर भी 30 लोक कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी. बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री के अभूतपूर्व स्वागत का निर्देश दिया है. अयोध्या के वैभव मिश्र शंख वादन से रामलला की धरा पर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, जबकि बाबा विश्वनाथ की धरा काशी से आए मोहित चौरसिया डमरू वादन कर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करेंगे.

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath arrives at Ayodhya Dham railway station and inspects the arrangements ahead of PM Modi’s visit on December 30.

PM will inaugurate the redeveloped Ayodhya Dham Railway Station and flag off new Amrit Bharat trains and Vande Bharat trains.… pic.twitter.com/tyBzkMtonZ

