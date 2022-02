UP First Phase Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार (10 फरवरी 2022) को होगा. पहले चरण (First Phase UP Election) में नोएडा, गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है. पहले चरण के चुनाव से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) के साथ एक फोटो ट्वीट की है. फोटो के साथ शेयर कैप्शन में योगी ने लिखा, ‘पीड़ित, शोषित, दुःखित बान्धवों के हमको हैं कष्ट मिटाने, डटे हुए हैं राष्ट्रधर्म पर सीना ताने… कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है. विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है!Also Read - UP Assembly Election 2022: कल 11 जिलों के 58 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट, योगी के 9 मंत्रियों की है अग्निपरीक्षा

पीड़ित, शोषित, दुःखित बान्धवों के हमको हैं कष्ट मिटाने,

डटे हुए हैं राष्ट्रधर्म पर सीना ताने… कदम निरंतर चलते जिनके,

श्रम जिनका अविराम है। विजय सुनिश्चित होती उनकी,

घोषित यह परिणाम है॥ pic.twitter.com/GoOEjnfiwZ — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 9, 2022

इन 11 जिलों में पहले चरण का मतदान

क्रम संख्या जिला चुनाव क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र का प्रकार 1 शामली कैराना सामान्य 2 थाना भवन सामान्य 3 शामली सामान्य 4 मुजफ्फरनगर बुढ़ाना सामान्य 5 चरथावल सामान्य 6 पुरकाजी सुरक्षित 7 मुजफ्फरनगर सामान्य 8 खतौली सामान्य 9 मीरापुर सामान्य 10 मेरठ सिवलखास सामान्य 11 सरधना सामान्य 12 हस्तिनापुर सुरक्षित 13 किथोरे सामान्य 14 मेरठ कैंट सामान्य 15 मेरठ सामान्य 16 मेरठ दक्षिण सामान्य 17 बागपत छपरौली सामान्य 18 बड़ौत सामान्य 19 बागपत सामान्य 20 गाजियाबाद लोनी सामान्य 21 मुरादनगर सामान्य 22 साहिबाबाद सामान्य 23 गाजियाबाद सामान्य 24 मोदी नगर सामान्य 25 हापुड़ ढोलना सामान्य 26 हापुड़ सुरक्षित 27 गढ़मुक्तेश्वर सामान्य 28 गौतम बुद्ध नगर नोएडा सामान्य 29 दादरी सामान्य 30 जेवर सामान्य 31 बुलंदशहर सिकंदराबाद सामान्य 32 बुलंदशहर सामान्य 33 स्याना सामान्य 34 अनूपशहर सामान्य 35 देबाई सामान्य 36 शिकारपुर सामान्य 37 खुर्जा सुरक्षित 38 अलीगढ़ खैर सुरक्षित 39 बरौली सामान्य 40 अतरौली सामान्य 41 छर्रा सामान्य 42 कोइलो सामान्य 43 अलीगढ़ सामान्य 44 इग्लास सुरक्षित 45 मथुरा छटा सामान्य 46 मांट सामान्य 47 गोवर्धन सामान्य 48 मथुरा सामान्य 49 बलदेव सुरक्षित 50 आगरा एतमादपुर सामान्य 51 आगरा कैंट सुरक्षित 52 आगरा दक्षिण सामान्य 53 आगरा उत्तर सामान्य 54 आगरा ग्रामीण सुरक्षित 55 फतेहपुर सीकरी सामान्य 56 खेरागढ़ सामान्य 57 फतेहाबाद सामान्य 58 बाह सामान्य

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं. नतीजे 10 मार्च को आएंगे.