राम मंदिर चंदा चोरी विवाद: CM योगी बोले- जांच में “दूध का दूध और पानी का पानी” अलग होगा, कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा

अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के चंदा संग्रह में कथित धन हेराफेरी के मामले में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. 19 जून को इस मामले ने नया मोड़ लिया है, अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर दान विवाद और SIT जांच को लेकर बड़ा बयान दिया है.

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विपक्ष ने मामले को लेकर सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं (image- AI)

राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर CM योगी बोले- SIT जांच पूरी होने तक कोई बयानबाजी न करे, दोषी किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे.

दान में कथित गड़बड़ी के आरोपों के बाद तीन सदस्यीय SIT CCTV, बैंक रिकॉर्ड और कर्मचारियों की संपत्तियों की जांच कर रही है.

जांच में अब तक करीब 2 करोड़ रुपये नकद, एक कार और तीन iPhone बरामद होने का दावा किया गया है, जबकि कुछ कर्मचारियों से पूछताछ जारी है.

विपक्ष ने मामले को लेकर सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं, वहीं ट्रस्ट ने पारदर्शिता के लिए SIT जांच का स्वागत किया है.

अयोध्या के राम मंदिर में चंदा और चढ़ावे की राशि में कथित गड़बड़ी के मामले ने देश भर में सनसनी मचा दी है. भक्तों द्वारा दिए गए दान में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, जिसमें करोड़ों रुपये गायब होने की बात कही जा रही है. इस विवाद में विपक्ष ने हमला बोला तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खुद जांच की मांग की. उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत तीन सदस्यीय SIT गठित कर दी. 19 जून को अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले पर बड़ा बयान दिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा कि SIT की जांच पूरी होने तक सभी पक्ष बयानबाजी बंद रखें. उन्होंने जोर देकर कहा कि जांच में “दूध का दूध और पानी का पानी” अलग हो जाएगा. कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा. CM ने उन लोगों पर निशाना साधा जो रामलला के दर्शन तक नहीं करते, लेकिन अयोध्या को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं. उन्होंने साफ संकेत दिया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

यह विवाद कब शुरू हुआ

यह विवाद तब शुरू हुआ जब अयोध्या राम मंदिर के दान पात्रों से चोरी और गबन के आरोप सामने आए. ऑडिट और CCTV फुटेज में अनियमितताएं मिलीं. दो कर्मचारियों पर शक हुआ. उनके घरों से नकदी बरामद हुई, जिसमें एक के घर गोबर के ढेर में छिपाए लाखों रुपये शामिल थे. आरोप है कि कुल गबन की राशि सात करोड़ से ज्यादा या कुछ रिपोर्ट्स में 200 करोड़ तक हो सकती है. ट्रस्ट ने इन आरोपों को अफवाह बताया लेकिन पारदर्शिता के लिए SIT मांगी.

तीन सदस्यीय SIT गठित

13 जून को CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तीन सदस्यीय SIT गठित हुई. इसमें लखनऊ डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत, IG किरण एस और फाइनेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी शामिल हैं. SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों में पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया. टीम ने मंदिर पहुंचकर CCTV, रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजेक्शन और दान गिनने वाले कर्मचारियों की जांच शुरू की. अब तक करीब 2 करोड़ रुपये नकद, एक कार और तीन आईफोन बरामद हुए हैं.

newindianexpress.com के मुताबिक लवकुश मिश्रा समेत कुछ कर्मचारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. इनके पास संपत्ति उनके वेतन (18-20 हजार रुपये मासिक) से ज्यादा मिली. एक ने 1.5 करोड़ की जमीन खरीदी थी. SIT जांच चौथे दिन भी जारी है. ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इस बार CM योगी के कार्यक्रम में मंच पर नहीं दिखेंगे, जो मामले की गंभीरता दिखाता है.

अखिलेश यादव ने इस मामले को उठाया

विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने इस मामले को उठाया और आरोप लगाया कि भक्तों का पैसा चोरी हो रहा है. firstpost.com के मुताबिक कांग्रेस और अन्य पार्टियां भी सवाल पूछ रही हैं. वहीं BJP और ट्रस्ट का कहना है कि कुछ लोग मंदिर की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट में CBI जांच और CAG ऑडिट की मांग वाली PIL दाखिल हो चुकी है.

सीएम योगी का बयान साफ है- जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी. कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा. उन्होंने अपील की कि जांच पूरी होने तक राजनीतिक बयानबाजी न हो. योगी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी इस मामले पर नजर रखे हुए हैं. SIT रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई तय है.