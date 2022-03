नई दिल्ली: योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बनने जा रहे हैं. शपथ ग्रहण कार्यक्रम घोषित हो गया है. सूत्रों के अनुसार, योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शाम चार बजे शपथ ग्रहण करेंगे.Also Read - शिवपाल ने कहा- बीजेपी की बेईमानी-चालाकी से चुनाव हारी सपा, जनता हमारे साथ

न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है. एएनआई के अनुसार, 25 मार्च को लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित होगा. पिछले करीब चार दशक में ऐसा होगा जब कोई लगातार दूसरी बार शपथ ग्रहण करेगा. बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल कर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए.

Uttar Pradesh CM-designate Yogi Adityanath likely to take oath as the Chief Minister of the state on March 25 at 4pm: Official Sources

