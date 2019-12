लखनऊ: उन्नाव में बलात्कार पीड़िता की मौत के बाद उसके परिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है. अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने पीड़िता के परिजनों को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.

State Minister Kamal Rani Varun: District Magistrate will give a cheque worth Rs 25 lakhs to Unnao rape victim’s family as financial assistance. Also, as per the family’s demand, a house will be allotted to them under Pradhan Mantri Awas Yojana. pic.twitter.com/fKDKSVHtfn

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन भी पीड़िता के परिजनों की अपने स्तर से हर संभव मदद करेगा. इससे पहले पीड़िता की मौत पर मुख्यमंत्री योगी ने दुख जताते हुए कहा कि मुक़दमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर अपराधियों को कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी. एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव घटना के सन्दर्भ में कहा है कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और बालिका की मौत अत्यंत दुखद है. उनके द्वारा परिवार के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त की गयी. सभी अपराधी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं. मुक़दमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर दोषियों को कड़ी सज़ा दिलाएंगे.

Swami Prasad Maurya after visiting Unnao rape victim’s residence: Whatever investigation the victim’s family wants, we will do it. The names that have been taken by the victim, action will be taken against them. No culprit will be spared. It is not a subject of politics. pic.twitter.com/BfqSfotycG

— ANI UP (@ANINewsUP) December 7, 2019