UP Gram Panchayat Chunav 2021: उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर (शहर) और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली (Police Commissioner System) शुरू करने के फैसले के बाद दोनों स्थानों पर पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति करते हुए भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 43 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. इस बड़े फेरबदल में 14 जिलों के SP-SSP के अलावा आठ क्षेत्रों के आईजी, डीआईजी भी बदले गए हैं. पंचायत चुनाव (UP Gram Panchayat Chunav 2021) की अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार ने यह बड़ा बदलाव किया है. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav 2021 Date Announced: चार चरणों में मतदान, 2 मई को आएंगे नतीजे

इन अधिकारियों का हुआ है ट्रांसफर

आगरा परिक्षेत्र में तैनात एडीजी ए सतीश गणेश को वाराणसी और उप्र डॉयल-112

एडीजी असीम अरुण को कानपुर नगर कमिश्‍नरेट का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है.

अलीगढ़ के एडीजी पीयूष मोर्डिया को ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बनाया गया है.

पीएसी मुख्यालय के डीआईजी आकाश कुलहरि को कानपुर नगर पुलिस कमिश्‍नरेट का एसीपी बनाया गया है.

डीआईजी कारागार अखिलेश कुमार को वाराणसी कमिश्‍नरेट का एसीपी बनाया गया है.

एससीआरबी के डीआईजी अनिल कुमार सिंह को वाराणसी कमिश्‍नरेट का एसीपी नियुक्त किया गया है.

डीआईजी पीएसी डॉक्टर मनोज कुमार को कानपुर नगर कमिश्‍नरेट एसीपी नियुक्त किया गया है.

रेलवे पुलिस के एसीपी पुष्पांजलि को गौतमबुद्ध नगर कमिश्‍नरेट का आईजी के पद पर तैनाती दी गई है.

अयोध्या जिले के डीआईजी दीपक कुमार को अलीगढ़ का डीआईजी बनाया गया है.

SIT के डीआईजी जोगेन्द्र कुमार को झांसी परिक्षेत्र का डीआईजी बनाया गया.

SIT के डीआईजी जे रविंद्र गौड़ को मिर्जापुर परिक्षेत्र डीआईजी बनाया गया है.

कुशीनगर में तैनात विनोद कुमार सिंह को डीआईजी सुरक्षा लखनऊ में नियुक्त किया गया है.

वाराणसी में तैनात अमित पाठक को डीआईजी गाजियाबाद तथा गौतमबुद्ध नगर में तैनात पुलिस कमिश्नर श्रीपर्णा गांगुली को डीआईजी मुख्यालय में डीआईजी बनाया गया है.

एडिशनल डीजीपी यातायात व सड़क सुरक्षा अशोक कुमार सिंह को एडिशनल डीजीपी उप्र डॉयल-112, लखनऊ में तैनात किया गया है.

एडिशनल डीजीपी वाराणसी परिक्षेत्र विजय सिंह मीना को एडिशनल डीजीपी, सतर्कता अधिष्ठान (Vigilance Department) लखनऊ में तैनात किया गया है.

लखनऊ कमिश्‍नरेट ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोरा को आगरा परिक्षेत्र का आईजी बनाया गया है.

एडिशनल आईजी कानून-व्यवस्था ज्योति नारायण को एडिशनल डीजीपी यातायात व सड़क सुरक्षा, लखनऊ में नियुक्त किया गया है.

आईजी मुरादाबाद परिक्षेत्र रमित शर्मा को आईजी बरेली परिक्षेत्र,

गोरखपुर परिक्षेत्र के आईजी मोदक राजेश डी राव को आईजी कानून-व्यवस्था, लखनऊ,

आईजी सतर्कता अधिष्‍ठान एसके भगत को आईजी वाराणसी परिक्षेत्र,

आईजी बरेली परिक्षेत्र राजेश कुमार पांडेय को आईजी चुनाव प्रकोष्‍ठ,

आईजी झांसी परिक्षेत्र सुभाष बघेल को आईजी लखनऊ तथा मिर्जापुर परिक्षेत्र

आईजी पीयूष श्रीवास्‍तव को आईजी मुख्‍यालय में नियुक्त किया गया है.

पीएसी 32वीं बटालियन में तैनात सुजाता सिंह को पुलिस अधीक्षक, बहराइच

बहराइच के पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र को पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर

आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार को पुलिस अधीक्षक ATS बनाया गया है.

SIT के पुलिस अधीक्षक राठौर किरीट के हरिभाई को पुलिस अधीक्षक पीलीभीत

पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश को सेनानायक 32वीं बटालियन पीएसी, लखनऊ

सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी को पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ

पीएसी प्रयागराज के सेनानायक उदय शंकर सिंह को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा

एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह को डीआईजी कार्यालय

गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़

अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा

पीएसी सीतापुर के सेनानायक रोहन पी कनय को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी

झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर

ATS के पुलिस अधीक्षक सचिन्द्र पटेल को पुलिस अधीक्षक कुशीनगर

पुलिस मुख्यालय के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा को पुलिस अधीक्षक गोंडा

गोंडा के पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या

गोरखपुर के पुलिस अधीक्षक रेलवे बृजेश कुमार सिंह को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा

इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर को पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ Also Read - UP Panchayat Chunav 2021 Reservation/aarakshan list update: आज दोबारा जारी होगी सूची, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी संभव

आपकों बता दें कि उत्‍तर प्रदेश के कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को कानपुर (नगर) और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की थी. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav:राज्य निर्वाचन आयोग ने लगाई पाबंदी-ये लोग नहीं लड़ सकते ग्राम प्रधान का चुनाव