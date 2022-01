UP Excise Policy: सरकारों के लिए रेवेन्यू का एक बड़ा माध्यम शराब और इसके लिए लाइसेंस की बिक्री है. उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति (UP Excise Policy) जारी कर दी है. इस नई नीति का लक्ष्य राज्य सरकार को विकास के लिए राजस्व मुहैया कराना, बेरोजगारों को रोजगार, किसानों को उनके उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही बड़े पैमाने पर निवेशों को आकर्षित करना है. इसके लिए राज्य सरकार नई आबकारी नीति लेकर आई है. इस नीति के तहत लाइसेंस फीस में साढ़े सात फीसद की बढ़ोतरी की गई है. हालांकि, शराब (Alcohol) का सेवन करने वालों के लिए खुशखबरी यह है कि शराब के दामों में कोई बढ़ोतरी (No impact on liquor price) नहीं की गई है. नई नीति में लाइसेंस फीस बढ़ने से शराब विक्रेताओं को जरूर कुछ निराशा हाथ लगी होगी.Also Read - यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे CM योगी आदित्यनाथ, किसी सीट से खड़े होंगे? द‍िया ये जवाब

उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्‍य सचिव (आबकारी व चीनी उद्योग) संजय भूस रेड्डी ने शनिवार को बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति जारी की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार को विकास के लिए राजस्‍व मुहैया कराना, बेरोजगारों को रोजगार, किसानों को अपने उत्पाद के लिए बाजार उपलब्‍ध कराने के साथ ही बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित करना है. Also Read - UP Assembly Election 2022: अमित शाह बोले- यूपी में अब कोई 'बाहुबली' नहीं, सिर्फ 'बजरंगबली' हैं

नीति के बारे में उन्होंने बताया कि नई नीति के तहत राज्य में शराब का दाम नहीं बढ़ेगा, लेकिन लाइसेंस फीस में साढ़े सात प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. अपर मुख्‍य सचिव ने बताया कि नई नीति में प्रदेश का राजस्व बढ़ाने के साथ ही अच्‍छी गुणवत्‍ता की शराब ग्राहकों को उचित दर पर मुहैया कराई जाएगी. Also Read - ...जब दीक्षांत समारोह में शामिल नहीं हुए IIT कानपुर के छात्रों से बात करने अचानक पहुंच गए पीएम मोदी, देखें VIDEO

रेड्डी ने कहा कि नई नीति के तहत वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश में बनने वाली शराब की आपूर्ति टेट्रा पैक के स्थान पर केवल कांच की बोतलों में की जाएगी और कांच की बोतलों में आपूर्ति में कठिनाई आने पर टेट्रा पैक में आपूर्ति की अनुमति अपर मुख्‍य सचिव आबकारी द्वारा प्रदान की जाएगी.

अधिकारी के अनुसार इस नीति में वर्ष 2022-23 के लिए देसी शराब की दुकानों के 2021-22 के बेसिक लाइसेंस फीस में साढ़े सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है. देसी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शाप का वर्ष 2022-23 के लिए नवीनीकरण किया जाएगा और नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि की गई है. उनके मुताबिक देसी शराब, विदेशी शराब, बीयर की फुटकर दुकानों, मॉडल शॉप्स एवं प्रीमियम रिटेल की बिक्री का समय सुबह दस बजे से रात्रि दस बजे तक पूर्व की भांति ही रखा गया है.

अपर मुख्‍य सचिव ने बताया कि अभी तक प्रदेश शराब और बीयर के खरीददार के रूप में रहा है, लेकिन अब इसे प्रोडक्शन स्टेट (उत्‍पादक राज्‍य) के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के फलों से शराब बनेगी और लखनऊ के दशहरी का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा. उनका कहना था कि इसके अलावा गेहूं और जौ से बीयर बनेगी तथा बाराबंकी, मिर्जापुर समेत तीन स्थानों पर बीयर का उत्पादन होगा एवं राज्‍य में धान, मक्का और आलू से भी शराब बनाने की पहल की गई है.

(इनपुट – पीटीआई)