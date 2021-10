Petrol Diesel Price May reduce in this Diwali: उत्तर प्रदेश में रहने वालों को यूपी सरकार राहत देने पर विचार कर रही है. हालांकि अभी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel Latest Price) से वैट दर कम करने का फैसला लिया जा सकता है. यदि सरकार ने ये फैसला लिया तो यूपी में पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel Price in UP) के दाम चार से पांच रुपए तक कम हो सकते हैं. इसे लेकर सीएम योगी (CM Yogi) ने रेवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से साथ मीटिंग भी की है.Also Read - Diwali 2021 Tips For Diabetes Patients: त्योहार में नहीं बढ़ेगा शुगर लेवल, डायबिटीज के मरीज फॉलो करें ये खास टिप्स

पेट्रोल-डीज़ल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. कुछ महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव (Vidhansabha Chunav) भी हैं, ऐसे में सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है. ऐसे में यूपी में योगी सरकार पेट्रोल डीज़ल से वैट कम करने का फैसला लेने पर विचार कर रही है. यूपी में पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर के आसपास और डीज़ल करीब 98 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है.

बताया जा रहा है कि यदि योगी सरकार पेट्रोल डीज़ल से वैट कम करती है तो इसका यूपी सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा. सरकार का करीब पांच हजार करोड़ रुपये रेवेन्यू घट सकता है. इसके बाद भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पेट्रोल-डीजल पर चार से पांच रुपए कम हो सकती हैं.