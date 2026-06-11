UP में एसिड और तीन तलाक पीड़ितों को योगी सरकार देगी पक्का मकान, मुफ्त इलाज और पेंशन

UP सरकार की तरफ से एसिड और तीन तलाक पीड़ितों के हक में बेहतर फैसले लेने का ऐलान किया गया है. यूपी सरकार की तरफ से एसिड और तीन तलाक पीड़ितों को पक्का मकान, मुफ्त इलाज और पेंशन देने का ऐलान किया गया है. पेंशन की रकम 6 हजार रुपए महीना बताई जा रही है, 5 लाख तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा.

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एसिड और तीन तलाक पीड़ितों को मिलेगा सहारा (image creation AI)

यूपी सरकार तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को पक्का मकान देने की तैयारी कर रही है.

इन महिलाओं और उनके परिवारों को आयुष्मान व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा.

महिला एवं बाल विकास विभाग पीड़ित महिलाओं का डेटा जुटाकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ेगा.

सरकार का लक्ष्य पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने का है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन तलाक और एसिड अटैक की पीड़ित महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. इन महिलाओं को पक्का मकान, मुफ्त इलाज और सामाजिक सुरक्षा देने की योजना बनाई जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह पहल शुरू हुई है. योजना के तहत जिन महिलाओं के पास स्थायी आवास नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) या मुख्यमंत्री आवास योजना के जरिए पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा. यह कदम महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने का है. Indian Express के मुताबिक, स्वास्थ्य सुविधा के रूप में इन पीड़ितों और उनके परिवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर साल ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा. इसमें गंभीर बीमारियों का इलाज, सर्जरी और रिहैबिलिटेशन शामिल है.

महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक में निर्देश

newindianexpress.com के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी ने हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि तीन तलाक या एसिड अटैक जैसी विषम परिस्थितियों का सामना करने वाली महिलाओं को तुरंत मदद पहुंचाई जाए.

सरकारी आदेश जल्द जारी होने वाला है

महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है. विभाग अब इन पीड़ित महिलाओं का डेटा इकट्ठा कर रहा है ताकि सत्यापन के बाद उन्हें योजनाओं से जोड़ा जा सके. siasat.com के मुताबिक, एक सरकारी आदेश जल्द जारी होने वाला है. यह फैसला महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में योगी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है. पहले भी तीन तलाक पीड़ितों के लिए सहायता की घोषणाएं हुई थीं, लेकिन अब आवास और स्वास्थ्य कवर को प्राथमिकता दी जा रही है.

सरकार का लक्ष्य- ये महिलाएं आत्मनिर्भर बनें

uniindia.com की रिपोर्ट के मुताबिक, एसिड अटैक सर्वाइवर्स को चेहरे और शरीर की सर्जरी, दवाइयों तथा पुनर्वास के लिए अतिरिक्त सहायता मिलेगी. सरकार का लक्ष्य है कि ये महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और डरमुक्त जीवन जिएं. इस योजना से हजारों महिलाओं को फायदा पहुंचने की उम्मीद है. अधिकारियों को फास्ट-ट्रैक मोड में काम करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी योग्य महिला मदद से वंचित न रहे. योगी सरकार का यह कदम न सिर्फ राहत देगा बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक बदलाव का संदेश भी देगा. पक्का मकान, मुफ्त इलाज और सुरक्षा कवर के साथ ये पीड़ित महिलाएं अब नई शुरुआत कर सकेंगी. सरकार की तरफ से किया गया ये ऐलान उनके लिए बड़ा सहारा बनेगा.