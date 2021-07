PM Modi, UP. CM Yogi, News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi)आज गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्रीय वाराणसी में परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ (CM Yogi Adityanath) की जमकर तारीफ की. पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा, ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थीं, पैसा नहीं भेजा जाता था. तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे. लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था. आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं. आज यूपी में कानून का राज है.Also Read - India vs England: इंग्‍लैंड में Rishabh Pant को हुआ कोरोना, टीम से किए गए अलग

वारणसी में पीएम मोदी ने कहा, "वह (सीएम योगी आदित्यनाथ) आधुनिक यूपी बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यूपी में आज कानून का राज है. 'माफिया राज' और आतंकवाद पर काबू पा लिया गया है. आज महिलाओं पर नजर रखने वाले अपराधी जानते हैं कि वे कानून से नहीं छिप पाएंगे.

He (CM Yogi Adityanath) is quickly moving forward in making a modern UP, there is rule of law in UP today. ‘Mafia raj’ and terrorism have been brought under control. Today, criminals who cast an eye on women know that they won’t be able to hide from the law: PM Modi in Varanasi pic.twitter.com/QjJdlpNauw

