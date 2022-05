UP Govt to start Helicopter Taxi in Agra and Mathura: सड़कों पर ट्रैफिक दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है और ट्रैफिक जाम से निजात मिलती दिख नहीं रही है. ऐसे में कभी किसी ने कल्पना की होगी कि कितना अच्छा होता अगर शहर में ही एक-जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हेली टैक्सी की सुविधा मिलती. खैर बड़े शहरों में भले ही फिलहाल यह नहीं हो पाया हो, कुछ ऐसे शहर जो पर्यटन के लिहाज से समृद्ध हैं, उनमें ऐसा होने जा रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर टैक्सी चलाने का निर्णय लिया है और जल्द ही आप आगरा, मथुरा जैसे शहरों में हेलीकॉप्टर टैक्सी का आनंद ले पाएंगे.Also Read - वो विदेशी डेस्टिनेशंस जहां सेलिब्रिटी भी जाते हैं छुट्टियां मनाने, जानिए इनके बारे में

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कृष्ण नगरी मथुरा और ताजमहल नगरी आगरा में हेलीपोर्ट (Heliport) यानी हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने और रुकने की जगह के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए टेंडर मंगवाए हैं. सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है और आगामी 31 मई तो दोपहर 12 बजे पर्यटन विभाग के लखनऊ स्थित दफ्तर में प्री-बिड (Pre-Bid) का आयोजिन किया जाएगा. रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन (RFQs) जमा करने की अंतिम तारीख 23 जून रखी गई है. Also Read - तस्वीरों में देखिये भारत के खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस जहां गर्मियों में जाते हैं सबसे ज्यादा पर्यटक

राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आगरा और मथुरा में हेलीपैड पीपीपी (Public-Private Partnership) के तहत निर्मित किए जाएंगे. उम्मीद की जा रही है कि हेली टैक्सी सेवा के लिए कई बिड आएंगी और सबसे कम बिड लगाने वाली कंपनी को हेलीपैड निर्माण के साथ ही संचालन व रखरखाव का काम भी सौंपा जाएगा. Also Read - चाहे नौकरी छोड़िये या फिर लीजिए छुट्टी लेकिन जरूर घूम आइये ये 10 जगहें

रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन (RFQs) के लिए आवेदन 23 जून 2022 को दोपहर 2 बजे तक आवश्यक शुल्क के साथ वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर ऑनलाइन जमा किया किए जा सकते हैं. यदि टेंडर में किसी तरह का बदलाव होता है तो इसकी जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in और uptourism.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी.

आगरा और मथुरा के बीच सड़क मार्ग से अभी घंटों का समय लग जाता है, जबकि हेलीकॉप्टर टैक्सी शुरू होने के बाद इन दोनों प्रमुख पर्यटन स्थलों की दूरी को कुछ ही मिनटों में तय किया जा सकेगा. हेलीटैक्सी जैसी आधुनिक और तेज सुविधा मिलने से इन दोनों जगहों पर पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी. ज्ञात हो कि राज्य का पर्यटन विभाग गोवर्धन परिक्रमा के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर चुका है. यह सेवा ऐसे पर्यटकों के लिए शुरू की गई थी, जिन्हें चलने में दिक्कत होती है.