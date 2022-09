UP News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक युवक ऊंचे टावर पर चढ़ गया. बताया जा रहा है कि उसकी कुछ मांगे थी जिसको लेकर उसको यह कदम उठाना पड़ा. सूचना मिलने पर प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और किसी तरह उसे नीचे उतारा गया. वह करीब 6 घंटे तक टॉवर पर चढ़ा रहा और हंगामा करता रहा. मिली जानकारी के अनुसार, युवक को टावर से उतारने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी. युवक बार-बार अपनी मांग दोहराता रहा और कहता रहा कि जब तक उसकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वह नीचे नहीं उतरेगा.Also Read - मारपीट कर रहे लड़कों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, सामने आया हैरान कर देना वाला Video

मौके पर जुटे स्थानीय लोगों और प्रशासन ने युवक को काफी समझाया और उसकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया तो वह नीचे उतरा. युवक के हंगामे को देखकर मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई.

Lakhimpur Kheri, UP | Youth climbs tower over his demands, comes down after 6 hours of convincing (22.09) pic.twitter.com/72BakXIxEm

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 22, 2022