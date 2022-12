छींकने के ठीक कुछ देर बाद युवक की मौत, VIDEO देख सिहर जाएंगे

एक चौंकाने वाली घटना कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक स्वस्थ दिखने वाला युवक अपने दोस्तों के साथ एक गली में जाता दिख रहा है, तभी उसे छींक आती है और उसकी मौत हो जाती है. वायरल वीडियो मेरठ का है और युवक अपने तीन दोस्तों से बात करते हुए पैदल जा रहा है. अचानक युवक उसके सीने पर हाथ रखता है और छींक देता है. एक सेकंड बाद वह अपने हाथों को अपनी गर्दन पर रखता है और जमीन पर गिर जाता है.

Watch : Youth collapses while returning home with friends in Meerut, dies. A young man died while walking In Kidwai Nagar of Meerut city, Uttar Pradesh#Shocking #death pic.twitter.com/qqJ2iEnosP — The Jamia Times (@thejamiatimes) December 5, 2022