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भीषण गर्मी का कहर- गर्मी से बचने के लिए टंकी पर सोया युवक, नींद में एक करवट बदली और सीधा मौत

इस हादसे से सबक लेते हुए हमें गर्मी के मौसम में सतर्क रहना चाहिए. ठंडी हवा का लालच जान की कीमत पर नहीं चुकाना चाहिए.

Written by: Farha Fatima
Published: June 11, 2026, 10:30 AM IST
मृतक की पहचान बाद में 37 वर्षीय राजेंद्र के रूप में हुई. (IMAGE- AI)
मृतक की पहचान बाद में 37 वर्षीय राजेंद्र के रूप में हुई. (IMAGE- AI)

भीषण गर्मी के इस मौसम में लोग राहत पाने के लिए तरह-तरह के जुगाड़ करते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक युवक की कोशिश जानलेवा साबित हुई. रात के अंधेरे में ठंडी हवा का लुत्फ उठाने के लिए वह रेलवे क्वार्टरों के बीच बनी ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर सो गया. नींद में करवट बदलते ही संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर गया. इस हादसे ने एक जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया. aajtak के मुताबिक सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्र में यह घटना हुई. रेलवे स्टेशन के पास आरएमएस कार्यालय के सामने रेलवे क्वार्टरों के बीच यह ऊंची पानी की टंकी बनी हुई है. युवक रात में यहां चढ़ा था क्योंकि जमीन पर गर्मी से नींद नहीं आ रही थी. सुबह स्थानीय लोगों ने टंकी के पास लहूलुहान शव देखा तो हड़कंप मच गया. भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई.

टंकी के ऊपर कंबल और चादर पड़ी मिली

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. टंकी के ऊपर कंबल और चादर पड़ी मिली, जो बताती है कि युवक वहां आराम से सोने गया था. सिर और शरीर पर गहरी चोटें थीं. डॉक्टरों के अनुसार ऊंचाई से गिरने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

बिहार के आरा जिले का रहने वाला था

मृतक की पहचान बाद में 37 वर्षीय राजेंद्र के रूप में हुई. वह बिहार के आरा जिले का रहने वाला था. पंजाब की एक फैक्टरी में काम करता था. परिजनों को सूचना मिलने पर वे सहारनपुर पहुंचे और शिनाख्त की. परिवार ने बताया कि राजेंद्र पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम भी कर चुका था.

यह घटना भीषण गर्मी की मार को दिखाती है. सहारनपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में इन दिनों तापमान बहुत ज्यादा है. लोग रात में भी राहत नहीं पा रहे. कई लोग छतों, खुली जगहों या ऊंची संरचनाओं पर सोने को मजबूर हो जाते हैं. लेकिन ऐसी जगहें खतरनाक साबित हो सकती हैं. भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कुतुबशेर पुलिस की टीम ने आसपास पूछताछ की. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह हादसा लग रहा है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. मृतक की पहचान और परिजनों से बातचीत जारी है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

इस तरह की घटनाएं हमें सावधानी बरतने की याद दिलाती हैं. गर्मी से बचने के चक्कर में ऊंची जगहों पर चढ़ना जोखिम भरा है. बच्चों और युवाओं को खासतौर पर जागरूक करना जरूरी है. प्रशासन को भी ऐसी जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए. पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. इससे मौत के सही कारण की पुष्टि होगी. परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है. इलाके में इस घटना से सनसनी फैली हुई है. लोग गर्मी के साथ-साथ सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं. सहारनपुर पुलिस मृतक के परिजनों को सहायता पहुंचाने और मामले को जल्द सुलझाने में जुटी हुई है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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