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मोबाइल की EMI नहीं भरने पर युवक को बनाया बंधक, जबरन खून निकालकर बेचा, मजदूरी कराई और...

UP News Hindi: मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है, जहां मोबाइल फोन की EMI नहीं देने पर युवक से बर्बरता की गई. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और तीसरे की तलाश जारी है.

Written by: Parinay Kumar
Published: September 17, 2026, 8:12 PM IST
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पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे की तलाश जारी है. (Photo: AI)

UP News Hindi: उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बेहद हैरान करने वाला मामला आया है. यहां एक शख्स ने मोबाइल की EMI नहीं चुकाई तो एजेंटों ने उसे अगवा कर लिया और जबरन खून निकलवाकर बेच डाला. मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. न्यूज एजेंसी PTI ने पुलिस सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी. पुलिस सूत्रों ने 14 सितंबर को दर्ज पीड़ित युवक की मां की शिकायत के हवाले से बताया कि उसके बेटे नवल ने किस्तों पर एक मोबाइल फोन खरीदा था. हालांकि उसके एक किस्त न चुका पाने पर 8 सितंबर को अनिकेत सिंह उर्फ काका (26) और सुशांत शर्मा (31) उसे मोबाइल की दुकान पर ले जाने के बहाने अपने साथ ले गए.

‘मजदूरी कराई और खून निकालकर बेचा’

महिला का आरोप है कि उसके बेटे को करीब चार दिन तक बंधक बनाकर रखा गया, उससे मजदूरी कराई गई और उसके साथ मारपीट की गई. यहां तक कि उसका एक यूनिट खून निकालकर बेचा गया. न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि महिला का इल्जाम है कि आरोपियों ने किस्त के तौर पर उससे ऑनलाइन 2,799 रुपये भी लिए थे.

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किन-किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा?

उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में निगोहां थाने में BNS की धाराओं 143(3) मानव तस्करी, 146 (गैर-कानूनी तरीके से जबरन मजदूरी करना), 127(3) गलत तरीके से बंधक बनाना, 115(2) जानबूझकर चोट पहुंचाना के तहत मामला दर्ज किया गया. आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस के तीन दल बनाए गए. सूत्रों ने बताया कि CCTV फुटेज, तकनीकी और अन्य सुबूतों और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर गुरुवार को आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया. उन्होंने बताया कि इस मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं.

‘नवल को सिखाना चाहते थे सबक’

सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान सुशांत ने पुलिस को बताया कि वह लखनऊ में ‘टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड’ में प्रबंधक के तौर पर काम करता था और उधार पर दिए गए उत्पादों की किस्तें वसूलता था. सूत्रों के मुताबिक सुशांत ने पुलिस को बताया है कि कंपनी का ‘फील्ड एजेंट’ शुभम सिंह और अनिकेत भी किस्त वसूली का काम करते थे. पुलिस के मुताबिक, सुशांत ने माना कि उसने और उसके साथियों ने नवल को उसके गांव के बाहर से इसलिए अगवा किया था, क्योंकि वे उसे किस्त न चुकाने पर सबक सिखाना चाहते थे.

चैरिटेबल ब्लड सेंटर में निकलवाया खून

सूत्रों के मुताबिक, सुशांत ने पूछताछ में बताया है कि नवल को उसके जान-पहचान वाले एक ‘चैरिटेबल ब्लड सेंटर’ ले जाया गया जहां उसकी मर्जी के बगैर एक यूनिट खून निकाला गया और बाद में दूसरे साथियों की मदद से उसे बेच दिया गया था. सूत्रों ने बताया कि इसके बाद नवल को कथित तौर पर चार दिनों तक शुभम के घर पर रखा गया, उससे प्लास्टर तोड़ने का काम करवाया गया और आरोपियों ने उससे किस्त भी वसूल ली.

(इनपुट: PTI)

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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