YouTuber मालती चौहान की संदिग्ध परिस्थितयों में मौत, पिता ने लगाया हत्या का आरोप; पुलिस कर रही जांच

UP News Today: बताया जा रहा है कि यूट्यूबर मालती चौहान (Who Is Malti Chauhan) का कुछ दिनों से अपने पति विष्णु राज से विवाद चल रहा था.

UP News In Hindi: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में यूट्यूबर मालती चौहान (YouTuber Malti Chauhan) की संदिग्ध परिस्थितयों में मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है. मामला महुली थाना क्षेत्र के काली जगदीशपुर गांव का है. बताया जा रहा है कि यूट्यूबर मालती चौहान (Who Is Malti Chauhan) का कुछ दिनों से अपने पति विष्णु राज से विवाद चल रहा था. वहीं मृतका के पिता ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है. पुलिस मालती के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

पांच साल पहले हुई थी शादी

मृतका के पिता का कहना है कि एक दिन पहले ही वह अपने पति के साथ मायके से आई थी. मालूम हो कि मालती की शादी पांच साल पहले विष्णुराज से हुई थी. पुलिस सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी है. बताया जा रहा है कि यूट्यूबर मालती चौहान बुधवार की देर रात अपने कमरे में सोने चली गई. गुरुवार की सुबह जब उसकी सास ने आवाज दी तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला.

देर तक कमरा खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने खिड़की से अंदर झांक कर देखा. अंदर का नजारा देख दंग रह गईं. मालती का शव पंखे से लटक रहा था. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

