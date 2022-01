नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों (उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर) में चुनाव तारीखों की घोषणा हो चुकी है. इन सभी राज्यों में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं. इन विधानसभा चुनावों को लेकर Zee News ने अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है. इसके तहत हम सोमवार 17 जनवरी को उत्तराखंड की ‘जनता का मूड’ आपको दिखा चुके हैं. आज बारी है उत्तर प्रदेश की. आज जानेंगे यूपी की पब्लिक का मूड क्या है? जानेंगे यूपी की जनता किस पार्टी को सत्ता की चाबी सौंपने के मूड में है और किसे विपक्ष में बैठने का फैसला सुना सकती है. जानेंगे इस बार यूपी की जनता जाति और धर्म से की राजनीति से ऊपर उठकर वोट कर सकती है या नहीं. ‘जनता का मूड’ ओपिनियन पोल में हम आपके मन में उठने वाले ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे. इस ओपिनियन पोल के लिए Zee News ने पांच राज्यों के करीब 10 लाख लोगों से राय ली है.Also Read - UP Assembly Election 2022: अखिलेश यादव का ऐलान-चुनाव जीते तो महिलाओं को हर साल 18000rs पेंशन देंगे

मैं जनता का मूड ओपिनियन पोल कब और कहां देख सकता हूं?

आज शाम करीब 6 बजे से जनता का मूड ओपिनियम पोल Zee News पर प्रसारित होगा और 9 बजे तक चलेगा. Zee News की Live streaming यहां पर उपलब्ध रहेगी. Also Read - Maharashtra Nagar Panchayat Election Result LIVE: BJP को पछाड़ आगे निकली NCP, तीसरे नंबर पर कांग्रेस, जानिए रिजल्ट

Zee News जनता का मूड ओपिनियन पोल को आप अन्य प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं –

अपने टेलीविजन के अलावा आप ओपिनियन पोल को अन्य प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, इससे जुड़ी खबरें पढ़ सकते हैं. चाहें तो YouTube पर Zee News की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. यही नहीं आप अपने फोन पर India.com एप डाउनलोड करके इस ओपिनियन पोल से जुड़ी खबरें पढ़ सकते हैं. यह ऐप Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.

Also Read - BJP Candidate List in UP Election 2022: भाजपा की दूसरी सूची पार्टी छोड़ने वाले OBC नेताओं को जवाब

Live TV: https://zeenews.india.com/live-tv

Hindi website: https://www.india.com/hindi-news/

English website: https://www.india.com/

YouTube: https://www.youtube.com/c/zeenews

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच सात चरणों में चुनाव होंगे. उत्तराखंड और गोवा की सभी सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा, पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होगा. हालांकि, पंजाब में भी पहले 14 फरवरी को ही चुनाव तय थे, लेकिन बाद में यह तारीख बदल दी गई. मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को दो चरणों में मतदान होगा और 10 मार्च को सभी राज्यों का चुनाव परिणाम एक साथ घोषित होगा.