EVM Held in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी (Varanasi) में ईवीएम (EVM) के पकड़े जाने के मामले में वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा (Varanasi DM Kaushal Raj Sharma) ने स्पष्टीकरण दिया है. साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि वोटिंग वाली ईवीएम मशीन्स सुरक्षित हैं (Polled EVM Safe) और उन्हें कहीं नहीं ले जाया गया. जिन मशीनों को बाहर पकड़ा गया है,वे मशीनें 10 तारीख की मतगणना की ट्रेनिंग (Counting Training) के लिए ले जाई जा रही थीं. इससे पहले सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने सवाल उठाया था कि ईवीएम मशीनों को बिना जानकारी कहां और क्यों ले जाया जा रहा था. अखिलेश ने पूछा कि अगर ईवीएम मशीनों से वोट की चोरी नहीं की जा रही थी तो मौके से गाड़ियां कैसे फरार हो गई ?. साथ ही अखिलेश ने ये भी सवाल किया कि ईवीएम की सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया गया था ?

उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनावों के परिणाम (Assembly Election Results) आने में अब थोड़ा ही वक्त बचा है. इसी बीच उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम (UP Assembly Election Results) से पहले ही ईवीएम (EVM) को लेकर बवाल हो गया है. सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav SP) ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के कई जिलों में बिना सुरक्षा के ईवीएम ले जाते पकड़ा गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि वाराणसी में ईवीएम (EVM Captured in Varanasi) की एक गाड़ी पकड़ी गई,दो मौके से भागने में कामयाब हो गई. इसी तरह वाराणसी के अलावा बरेली में ईएवीएम के तीन बॉक्स और 500 बैलेट पकड़े गए. सोनभद्र में भी ईवीएम पकड़ी गईं. अखिलेश ने सवाल उठाया कि अगर सरकार वोट की चोरी नहीं कर रही थी तो बताएं कि दो गाड़ियां क्यों भागीं ? सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया गया था ?.

क्या कहते हैं वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ?

वाराणसी में मामला सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में एक ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर प्रदर्शन किया. जिसके बाद वहां प्रशासन ने सभी पार्टियों के प्रत्याशियों और अध्यक्षों को बुलाया गया. वहीं, पूरे मामले को बढ़ता देख प्रशासन ने इस पर स्पष्टीकरण भी जारी किया है.

वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा (Varanadi DM Kaushal Raj Sharma) ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वाराणसी में 10 तारीख को होने वाली मतगणना के कर्मचारियों (Counting Workers) की एक कॉलेज में ट्रेनिंग होनी थी.उसके लिए 20 ईवीएम मशीनें ले जाई जा रही थी. जिसे कुछ गाड़ी सवार लोगों ने रास्ते में रोक लिया. उन्हें यह भ्रम हुआ कि कहीं ये वो ईवीएम मशीनें तो नहीं हैं, जो वोटिंग में इस्तेमाल (Polled EVM) की गई थीं.

डीएम ने आगे कहा, ‘मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी. सभी अधिकारियों ने उन्हें समाझाने की कोशिश की. बाद में सभी पार्टियों के प्रत्याशियों और अध्यक्षों को बुलाया गया कि वो स्पष्ट कर सकें कि जो ईवीएम ले जाई जा रही थीं, वह सभी ट्रेनिंग के लिए थी.’ जिलाधिकारी कौशल शर्मा ने कहा कि दोनों ईवीएम मशीनों का एक दूसरे से संबंध नहीं है. फिर भी सभी को चीज़ें स्पष्ट कराई जा रही हैं. जिलाधिकारी ने ये भी बताया कि मतगणना कर्मचारियों को अब बिना ईवीएम मशीनों के ही ट्रेनिंग दी जाएगी.

(इनपुट-एजेंसी)