How To Record WhatsApp And Phone Call: जब हम नॉर्मल फोन पर बात करते हैं और कोई जरूरी कॉल रिकार्ड करना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा होता हैं कि फोन में कॉल रिकॉर्ड करने (how to record phone call) का ऑप्शन नहीं होता है. इसके अलावा वाट्सऐप (WhatsApp) के कॉल को भी रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी नहीं रहता है. इसके लिए कई यूजर्स थर्ड-पार्टी ऐप्स (how to record WhatsApp voice call) का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में हम आपको बताएंगे अपनी रेगुलर फोन कॉल और वाट्सऐप कॉल को आसानी से अपने फोन में रिकॉर्ड करने (how to record WhatsApp voice call) के 3 अलग-अलग स्टेप के बारे में. सबसे पहले स्टेप में आप गूगल (Google) के Phone ऐप को प्ले स्टोर (Play Store) से इंस्टॉल कर सकते है. इसे खोलें और तीन-बिंदु वाले आइकन सेटिंग्स कॉल रिकॉर्डिंग पर टैप करें. ऑलवेज रिकॉर्ड में जाकर नंबर पर टैप करें Always record को ऑन करें Add पर टैप करें. कॉल रिकॉर्ड के सभी स्टेप के बारे वीडियो में और भी विस्तार से जानें.