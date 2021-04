IPL 2021 Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: आईपीएल के 5वें मैच में मंगलवार शाम को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) की टीमें एकदूसरे से टक्कर लेंगी. केकेआर इस लीग में दो बार की चैंपियन है जबकि 5 बारी की विजेता मुंबई इंडियंस इस बार अफने खिताब की रक्षा करने भी उतरी है. Also Read - IPL 2021- KKR vs MI: दो चैंपियन टीमों के बीच मुकाबला, इन 10 खिलाड़ियों पर होंगी नजरें...

दोनों टीमों (MI vs KKR) के बीच अब तक के इतिहास पर नजर डालें यह बात कोलकाता को बेचैन कर सकती है. मुंबई की टीम का कोलकाता पर पलड़ा कुछ ज्यादा ही भारी है. दोनों टीमों ने अब तक 27 मैच खेले हैं. मुंबई की टीम इनमें 21 बार जीती है, जबकि नाइटराइडर्स के हाथ सिर्फ 6 बार ही जीत लगी है.

IPL 2021 MI vs KKR, वीडियो में जानिए कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस की संभावित टीम संभावित-XI (MI vs KKR playing 11), पिच रिपोर्ट (MI vs KKR pitch report) और मौसम का हाल (MI vs KKR Chennai Weather), मैच वेन्यू, की डिटेल्स.