अमेरिका (US) में 5जी तकनीक को शुरू किया जाना है. इससे पहले देश की तमाम बड़ी एयरलाइन्स कंपनियां (Aviation Companies) परेशान हो गई हैं और कंपनियों ने बाइडन प्रशासन (Joe Biden Administration) से कहा है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और इसे कुछ समय के लिए टाल दें. एयरलाइन कंपनियों ने चेतावनी भी दी है कि इसके परिणाम नुकसानदायक हो सकते हैं. दरअसल, 5जी तकनीक से एयरलाइन्स की फ्रीक्वेंसी में बाधाएं आने की आशंका है, जिससे हवाई जहाजों का परिचालन प्रभावित होगा. (Watch Video To Know More)