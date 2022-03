Best Mileage Cars in India: अगर आप कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आज हम आपको उन कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका माइलेज (best mileage car in india) शानदार है. मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की मिनी एसयूवी (SUV) कही जाने वाली S-Presso का माइलेज बेहतरीन है. इसकी शुरुआती (highest mileage cars in india) कीमत 5.06 लाख रुपये है. ये कार 67hp की पॉवर और 90Nm का टॉर्क जेनरेट करती है. यह 5 स्पीड मैनुअल (Maruti Suzuki Mileage) ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ आती है. इसमें 55 लीटर का फ्यूल टैंक है. यह कार 31.2 km/kg का माइलेज देती है. ऐसी सभी कार के माइलेज के बारे वीडियो में विस्तार से जानिए.Also Read - सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली टॉप 10 डीजल कारें, देखें डीटेल