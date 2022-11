New Definition Of ABCD In Up School: बचपन में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल और सी फॉर कैट तो जरूर पढ़ा होगा. लेकिन यूपी के लखनऊ में स्थित एक स्कूल में ABCD की नई परिभाषा पढ़ाई जा रही है. साथ ही किताबें भी नई शब्दावली के साथ छप रही है. इस किताब में A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम, C फॉर चाणक्‍य देखने को मिलेगी. किताब में इन महापुरुषों की तस्‍वीरों के साथ जानकारी दी गई है. किताब में A फॉर अर्जुन इज ए ग्रेट वॉरियर और B फॉर बलराम इज ब्रदर ऑफ कृष्‍ण बताया गया है. स्कूल के बच्‍चे अब एप्‍पल और बॉल की जगह अर्जुन और बलराम पढ़ रहे हैं. किताब की तस्‍वीरों में A से Z तक के शब्‍दों के मतलब भारतीय पौराणिक इतिहास से निकाले गए हैं. वीडियो में खबर के बारे विस्तार से जानें. देखें वीडियो