Hello Charlie Actor Aadar Jain Interview: करीना कपूर (Kareena Kapoor) और करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) के कजिन भाई आदर जैन (Aadar Jain) हाल ही में फिल्म 'हैलो चार्ली' (Hello Charlie) में नजर आए हैं. आदर की फिल्म 'हैलो चार्ली' (Hello Charlie) एक कॉमेडी फिल्म है और इममें आदर (Aadar Jain) के अलावा जैकी श्रॉफ, श्लोका पंडित और एलनाज नौरोजी की भी अहम भूमिका है. ऐसे में आदर (Aadar Jain) ने अपनी इस फिल्म को लेकर कई सारी बातें बताई हैं साथ ही उन्होंने कहा कि कैसे वो दिग्गज कलाकारों के साथ काम करके खुद को लकी मानते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं उन्होंने अपने इस खास इंटरव्यू में आखिर क्या है.