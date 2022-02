How to update mobile number on Aadhaar card: कई बार ऐसा होता है किन्हीं कारणों से हमें अपने मोबाइल नंबर बदलना पड़ता है. ऐसे में आधार कार्ड से लिंक (Aadhaar card update) कराया हुआ पुराना नंबर अपडेट कराने की (Aadhaar card phone number update) भी ज़रूरत पड़ जाती है. अगर आप भी अपने आधार कार्ड पर पुराने नम्बर को हटा कर नया नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं, वह भी बिना किसी (How to update mobile number on Aadhaar card) दस्तावेज़ के, तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें. इसमें हम आपको बताएंगे की आप कैसे घर बैठे बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आधार कार्ड पर मोबाइल नम्बर को कैसे अपडेट करवा सकते हैं. वीडियो में जानिए सरल तरीका.Also Read - Aadhaar Card Photo Update: बदलना चाहते हैं आधार कार्ड में फोटो, तो फॉलो करें ये सिंपल प्रोसेस