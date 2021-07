आधार कार्ड आज बैंक, सरकारी दफ्तरों से लेकर हर जगह पहचान पत्र के रूप में व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. यही नहीं इसे मोबाइल सिमकार्ड लेने और और हाल में कोविड वैक्सीन जैसी चीजों के लिए भी मुख्य बेस बनाया गया है. (aadhar card online) आधार की वेबसाइट https://resident.uidai.gov.in/ के अनुसार, कोई व्यक्ति अपने नाम, एड्रेस, पिन कोड और जन्मतिथि से अपने आधार नंबर को फिर से हासिल कर सकता. (how to get lost aadhar card number) Video में जाने आधार कार्ड गायब हुआ तो कैसे वापस मिल सकता है आधार नंबर.