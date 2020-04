साल 2018 में आई फिल्म ‘मर्द को दर्द नहीं होता’ से बॉलीवुड में कदम रखने वाले एक्टर अभिमन्यु दसानी ने अपनी पहली फिल्म से ही सुर्खियां बंटोर ली थीं. इस वक़्त जब कोरोना संकट से पूरा देश गुज़र रहा है और लॉकडाउन का माहौल है तब अभिमन्यु से इंस्टाग्राम के लाइव सेशन के ज़रिए हमने बात की और यह जानना चाहा कि वो इस दौरान अपना समय कैसे बिता रहे हैं. Also Read - First Look: भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दसानी का सेंसेशनल अंदाज, 'निक्कमा' बनकर फरमाएंगे इश्क

लेकिन इससे पहले जब अभिमन्यु से पूछा गया कि एक नए एक्टर होने के नाते आपके करियर में लॉकडाउन की वजह से अचानक ब्रेक लग जाने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि 'बिल्कुल इस तालाबंदी का गहरा प्रभाव पड़ा है और मेरे पास अभी कई फिल्में थी जिसे इस वजह से रोक दिया गया है. मगर उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा'.

अभिमन्यु ने इसी संदर्भ में यह भी बताया कि उनकी पहली फिल्म ‘मर्द को दर्द नहीं होता’ में भी काफी देरी हुई थी. उन्होंने बताया कि फिल्म साइन करने के एक साल के बाद शूटिंग शुरू हुई थी. अभिमन्यु ने बताया कि वो इस माहौल में कुकिंग करना पसंद कर रहे हैं और बाकी वक़्त में उन्हें वर्कआउट करना पसंद है. इन सब के बीच इस बाकमाल एक्टर ने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया है.