Acid Attack Sonipat: ऐसिड अटैक पर भारत में कई अभियान चल चुके है और फिल्में बन चुकी है. बावजूद इसके अब भी ऐसिड अटैक की खबरें रुक नहीं रही है. अभी तक तो आप सभी ने यह सुना होगा कि लड़के ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया. लेकिन, अब हरियाणा के सोनीपत से ठीक इसके उल्ट खबर आ रही है. सोनीपत में एक महिला ने लड़के पर ऐसिड अटैक कर दिया है. दरअसल अरैन्ज मैरिज के तहत एक परिवार लड़के को पसंद करने उसके घर आया था. परंतु लड़के ने लड़की द्वारा दिए गए शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और शादी करने से इनकार कर दिया. जिसपर लड़की ने मानवता की सारी हदें पार करते हुए लड़के पर तेजाब फेंक दिया. वीडियो में देखें विस्तार से…..Also Read - यूपी में नहीं रुक रहे अपराध, बलात्कार का मामला वापस न लेने पर चार व्यक्तियों ने महिला पर फेंका तेजाब

