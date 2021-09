Rapid Fire With Karan Kundra : इंडियन टेलीविजन ऐक्टर करन कुंद्रा को हमने कई डेली सोप्स जैसे दिल ही तो है और कितनी मोहब्बत है में देखा है. उन्होंने अपना पहला फिल्म डेब्यू साल 2017 (Karan Kundra exclusive interview segment)में फिल्म मुबारकां से किया. लव स्कूल और गुमराह जैसे शोज़ को होस्ट करने वाले एक्टर करन कुंद्रा, आज बने हुए हैं India. Com के साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेगमेंट में जहां(Rapid Fire round with Karan Kundra) वो खेलते नजर आएंगे क्विक रैपिड फायर राउंड जिसमे वो रिवील करेंगे अपने फैवरेट फूड, एक्सरसाइज़, स्पोर्ट्स और बहुत सारी मज़ेदार बातें. तो चलिए जानते हैं उनके बारे में और भी खास बातें इस वीडियो में.Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: मुनमुन दत्ता और राज अनादकट ने तोड़ी रिलेशनशिप रूमर्स पर चुप्पी| Watch