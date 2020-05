एक्ट्रेस श्रीजीता डे इन दिनों गोवा में हैं और अपने इन दिनों को यादगार बना रही हैं. श्रीजीता लॉकडाउन की वजह से गोवा में फंसी हुई है. श्रीजीता गोवा जैसी खूबसूरत जगह में कैद होकर काफी खुश हैं. हाल ही में श्रीजीता ने फ्लोरल डिजाइन की क्यूट सी ड्रेस में फोटोशूट करवाया है. इन तस्वीरों को शेयर कर श्रीजीता डे ने लिखा- When I wonder the magic of a sunset, my soul expands. फैंस लगातार इन तस्वीरों पर कमेंट की बरसात भी कर रहे हैं. श्रीजीता ने सीरियल ‘कसौटी जिंदगी के’ के जरिए टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था. सीरियल ‘उतरन’ के जरिए श्रीजीता ने लोकप्रियता हासिल की थीं. इस सीरियल में रश्मि देसाई और टीना दत्ता अहम भूमिका निभाती हुई आई थीं. इसमें श्रीजीता डे ने रश्मि देसाई की बेटी का रोल अदा किया था. हाल ही में श्रीजीता ने सीरियल ‘ये जादू है जिन्न का’ में नज़र आ रही थीं. लॉकडाउन के चलते इस सीरियल की भी शूटिंग बंद है. Also Read - लॉकडाउन से खुश है प्रकृति! यूपी के सहारनपुर से दिखीं हिमालय की पहाड़ियां, देखें ये शानदार तस्वीरें