बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा इन दिनों फिल्म ‘मैन टू मैन’ को लेकर व्यस्त हैं. ‘मैन टू मैन’ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म में एक्ट्रेस अदा शर्मा एक पुरुष के किरदार में नजर आएंगी. वहीं, अदा शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें अदा शर्मा इंडियन मार्शल आर्ट मलखंभ करते हुए दिखाई दे रही हैं. इस वीडियो में अदा लाठी के साथ एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रही हैं. वीडियो में जैसे ही अदा लाठी उठाती हैं, वैसे ही सीढ़ियों पर बैठी हुई बिल्ली डर जाती है. वीडियो को देख लोग अदा को फीमेल बाहुबली बता रहे हैं. इस वीडियो को अदा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा – Tag someone,who needs Exercise Motivation in the times of Corona. बता दें, हाल ही में अदा एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘कमांडो 3’ में नजर आई थीं. इस फिल्म उन्हें विद्युत जामवाल के साथ एक्शन करते हुए देखा गया था. इस फिल्म में अदा अहम भूमिका निभाती हुई नज़र आई थी.