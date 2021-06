सरकारी दावे के अनुसार आने वाले समय में अयोध्या में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. इसमें से चार लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा. जिन क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा, उनमें धार्मिक,सांस्कृतिक,वेलनेश और व्यसायिक टूरिज्म के अलावा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, रिटेल एवं ट्रेड आदि प्रमुख हैं. इसमें से कुछ क्षेत्र तो बिल्कुल नए होंगे.

PM Modi on employment opportunities in Ayodhya: 'विजन डॉक्यूमेंट (Vision Document) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति सामने आने के बाद अब योजनाओं को जमीन पर उतारने की दिशा में कार्य और गति पकड़ेगा.

उत्तर प्रदेश वास्तव में जिन वजहों से अपार संभावनाओं वाला प्रदेश माना जाता है, उन संभावनाओं में पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. स्वदेश दर्शन योजना के तहत राम सर्किट, कृष्ण सर्किट, बौद्ध सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट,हेरिटेज सर्किट,बुंदेलखंड सर्किट, सूफी,जैन, बौद्ध, शक्तिपीठ से जुड़े क्षेत्रों के विकास का भी यही मकसद है कि इन जगहों पर अधिक से अधिक लोग आएं. (places to visit in Ayodhya) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी पर खासा फोकस कर रही है. अयोध्या और कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चित्रकूट में हिल टॉप एयरपोर्ट के साथ आजमगढ़, सोनभद्र, ललितपुर, श्रावस्ती आदि स्थानों पर भी एयरपोर्ट बन रहे हैं.