हवाई-जहाज का रंग सफेद क्यों होता है? लाल, पीला, नीला कलर नहीं होने के पीछे की जानें वजह | Watch Video

Why Airplanes Are White In Color: पहले लोग हवाई जहाज में सफर करने का सपने देखा करते थे. लेकिन अब हवाई सफर करना आसान हो गया है. क्योंकि पहले के मुकाबले हवाई जहाज का किराया कम हो गया है. इस बीच जिन लोगों ने हवाई जहाज में सफर किया है मेरा उनसे सवाल है कि क्या आपको पता है कि हवाई जहाज का रंग सफेद क्यों होता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं. देखें वीडियो

Why Airplanes Are White In Color: आपने कई बार अपनी जिंदगी में प्लेन देखा होगा. उसपर आप बैठे भी होंगे. लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हवाई जहाज का रंग सफेद क्यों होता है. आसमान में उड़ते इन विमानों के सफ़ेद होने की बात यूं ही इत्तेफाक नहीं है. इसके पीछे एक कारण है, जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे. आज का वीडियो हमारा इसी पर आधारित है. आइए इसके बारे में हम आपको वीडियो में बताते हैं. देखें वीडियो