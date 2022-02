Ajay Devgn cameo roles: हाल ही में आलिया भट्ट की अगामी फिल्म गंगुबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ. जहां ऑडियंस आलिया की परफॉर्मेंस देख स्तब्ध रह गई, वहीं (Upcoming cameo roles of Ajay Devgn) ट्रेलर में अजय देवगन को भी एक बढ़िया अवतार में लोगों ने देखा. बता दें अजय देवगन (Ajay Devgn) इस फ़िल्म में कैमियो करते नज़र आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका इस फ़िल्म (Gangubai Kathiawadi) में केवल 20 मिनट का रोल है मगर वह एक अहम भूमिका निभाते दिखाई देंगे. वह गंगुबाई के राखी भाई करीम लाला किरदार कर कर रहे हैं। इससे पहले भी अजय देवगन ने कई फिल्मों में कैमियो रोल्स किए (Ajay Devgn best cameo roles) हैं और कुछ अगामी फ़िल्मों में भी वे कैमियो रोल्स करते दिखाई देंगे. आइए जानते हैं कौन सी हैं वह फिल्में. वीडियो में देखिए पूरी लिस्ट.Also Read - Akshay Kumar के साथ दुश्मनी मोल चुके हैं ये 5 बॉलीवुड सेलेब्स, एक ने तो मीडिया के सामने लगाए थे आरोप- SEE LIST