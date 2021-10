UP Elections latest news and updates : उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को नज़र में रखते हुए राजनीतिक दल जीतने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं और हर (UP Elections 2022 latest news and updates)तरीके से इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के जी इंटर कोई में होनहार छात्र और(Akhilesh Yadav latest news) छात्राओं में फ्री में लैपटॉप बटवाया. इस दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने योगीनाथ पर तना भी कसा. उन्होंने कहा की सीएम योगी को लैपटॉप चलाना नहीं आता. इस खबर को विस्तार में जानने के लिए यह वीडियो देखें.Also Read - UP Elections 2022 Latest News: गृहमंत्री Amit Shah करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले यूपी का दौरा, प्रचार वाहन को भी हरी झंडी दिखाएँगे