Celebrities Spotted at Akshay Kumar's Mother's Funeral: बड़े ही दुख के साथ आज की सुबह की शुरुआत हुई। अक्षय कुमार (Akshay Kumar's mother passes away) की मां अरुणा भाटिया जी अब हमारे बीच नहीं रहीं, इस दुख की घडी में एक्टर रितेश देशमुख, साजिद खान, रोहित शेट्टी (Rohit Shetty)समेत और भी कई स्टार्स अक्षय कुमार की माँ को श्रद्धांजलि देने पहुंचे. इतना ही नहीं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 गोल्ड विनर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) बांद्रा में किये गए स्पॉट, रणवीर सिंह (Ranveer Singh) भी नज़र आये नए अवतार में.