Amar Jawan Jyoti to be merged with the flame of National War Memorial: अमर जवान ज्योति को नैशनल वॉर मेमोरियल पर उस लौ में मिलाया जा रहा है जहां 1971 युद्ध के शहीदों के नाम आजादी से अब तक शहीद हुए 25942 सैनिकों के नाम के साथ स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं. नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. National War Memorial में 1947-48 के भारत-पाक युद्ध से लेकर 1971 के युद्ध और 2020 में चीन के साथ मुठभेड़ में गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम अंकित हैं.Also Read - 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में हुआ विलय, VIDEO