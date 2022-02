Benefits Of Ghee: हम सभी जानते हैं की घी का सेवन करना हमारे शरीर को कई तरह के फायदे देता है. घी में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी (Health benefits of ghee) एसिड से जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. डॉक्टर्स का कहना है की रोज़ाना घी खाने से हमारी इम्युनिटी बढ़ती है और यह कई तरह की बीमारियों से भी बचाता है. हालांकि कुछ लोगों का (Benefits of consuming ghee daily) यह मानना है की घी खाने से मोटापा बढ़ता है, मगर ऐसा नहीं है. यह न केवल हमारी हड्डियों को मजबूती बनाता है बल्कि हमारी त्वचा के लिए भी लाभदायक होता है. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे की रोज़ाना एक चम्मच घी खाने से आपको कितने फायदे मिल सकते हैं. वीडियो देखेंAlso Read - कितना खतरनाक है भारतीय महिलाओं के लिए Cervical Cancer? Expert द्वारा जानिए सब कुछ | Watch Video