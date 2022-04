Benefits Of Lemon Water: ज़ोरदार गर्मियों के मौसम ने दस्तक दे दी है. इसलिए गर्मियों से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए हमें अपना ख़ास खयाल रखना बहुत ज़रूरी होता है. क्या आप जानते हैं की नींबू पानी का गर्मियों में सेवन करना हमें कितने प्रकार के रोगों (Lemon water in summers) से मुक्त करा सकता है? जी हां ! नींबू पानी सेवन अगर आप खाली पेट किया जाए तो यह हमारे पाचन शक्ति को मज़बूत रखता है. नींबू पानी में प्रोटींस, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिंस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जिस कारण यह हमे गर्मियों से होने (Benefits of drinking lemon water) वाले हानिकारक लू से बचाता है और हमें तरोताजा करता है. इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो की हमारी त्वचा के लिए काफी लाभदायक होता है और स्किन प्रॉब्लम्स जैसे पिंपल्स, एक्ने और उनके दाग़ धब्बों को कम करने में मददगार साबित होता है. नींबू पानी के ऐसे ही और भी लाजवाब फायदों के बारे में जानिए इस वीडियो में.Also Read - शादी के दिनों में भी आलिया ने खुद को रखा फिट, जानिए कैसे?