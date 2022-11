72 देशों के सामने दिखा Amit Shah का रौद्ररूप, आतंकवाद को Oxygen देने वालों को करेंगे Quarantine | देखें वीडियो

No Money For Terror New Delhi: केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में चल रही No Money For Terror मीटिंग में 72 देशों के प्रतिनिधियों के सामने कहा कि इसे किसी राष्ट्रीयता समूह या धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए.

No Money For Terror Amit Shah: आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सख्त रवैया अपनाया है. अमित शाह ने No Money For Terror मीटिंग में आतंक को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर भारत का रुख साफ कर दिया है. शाह ने नई दिल्ली में चल रही 72 देशों के प्रतिनिधियों के सामने कहा कि इसे किसी राष्ट्रीयता समूह या धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए. भारत सरकार की ओर से होटल ताज पैलेस में No Money For Terror को लेकर तीसरा सम्मेलन किया गया है. पीएम मोदी के बाद गृहमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आतंकवादी को संरक्षण और वित्तीय सहायता देना आतंकवाद को बढ़ाने के जैसा है. इन गतिविधियों को रोकने के लिए भारत समेत दुनिया के सभी देशों को इसकी सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी. देखें यह वीडियो……..