लॉकडाउन के बीच सोशल मीडिया पर अजीबो-गरीब चैलेंज ट्रेंड कर रहे हैं. मगर इन दिनों Pillow Challenge कुछ ज्यादा ही पसंद किया जा रहा है. इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कई स्टार्स भी केवल पिलो पहने नजर आ रही हैं. यह चैलेंज हॉलीवुड के साथ ही बॉलीवुड में भी पसंद किया जा रहा हैं. हाल ही में Paayal Rajput ने इस चैलेंज को बेहद ही हॉट अंदाज़ में पूरा किया था. हॉलीवुड एक्ट्रेस Anne Hathaway ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में वो Pillow Challenge को पूरा करती हुई नज़र आईं. फोटो को शेयर कर लिखा- "A Queen is never late; everyone else is simply early." पायल राजपूत भी इस चैलेंज को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं. पायल ने कपड़ों की जगह बेल्ट से येलो कलर का तकिया बांधे नजर आईं. पायल ने फोटो शेयर कर लिखा- Pillow ootd Quaranqueen & make it fashion. पायल ने आगे लिखा- बोरियत मिटाने का ये नायाब तरीका… अब ये Pillow Challenge इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है. आम लोग भी इस ट्रेंड के पीछे पागल हो रहे हैं.