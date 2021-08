एंजाइटी या चिंता किसे नहीं होती ? हमेशा किसी बात को लेकर घबराहट होना या आपके साथ कुछ गलत होने की आशंका रहना एंजाइटी डिसऑर्डर के(Anxiety) लक्षण हो सकते हैं. अक्सर लोगों को इसकी शिकायत रहती है और अगर इसे इग्नोर किया जाए तो यह एक ऐसी स्तिथि बन जाती है जिससे डील करना काफी(symptoms and treatment of anxiety) मुश्किल हो(Causes of anxiety) सकता है. बेचैनी,स्वेटिंग, नींद न आना इसके कुछ और मुख्य लक्षण हैं.इस वीडियो में हम आपको बताएंगे की एंजायटी आखिर हैं क्या, इसके लक्षण और कैसे इससे कंट्रोल किया जा सकता है. तो चलिए यह वीडियो देखते हैं.