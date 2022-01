Apple Latest Upgrades in 2022 : टेक कंपनी Apple ने बीते साल कई नए फीचर्स और अपग्रेड्स के साथ अपने गैजेट्स को लॉन्च किया था जिस कारण से Apple 2021 का(Apple 2022) इवेंट काफी सफल रहा. हालांकि, कंपनी को अपने यूजर्स के लिए अब भी कुछ अपग्रेड्स और फीचर्स की जरूरत है, जो अबतक कंपनी ने नही निकाली हैं, लेकिन एप्पल (Apple latest upgrades 2022) फैंस को उम्मीद ही की इस साल कंपनी(Upcoming upgrades by Apple in 2022) और भी अपग्रेडेड फीचर्स के साथ अपने नए डिवाइसेज को लॉन्च करेगी. इस वीडियो में जानिए उन 5 बड़े बदलावों के बारे में जो एप्पल द्वारा हमे साल 2022 में देखने को मिल सकती हैं.Also Read - Reports: Mobile Games और PC Gaming में भारत पहुंचा नम्बर वन पर, 11 हज़ार करोड़ तक बढ़ सकता है 2025 का रेवेन्यू | Watch